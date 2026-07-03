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Al-An'am
116
6:116
وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون ١١٦
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١١٦
وَإِن
تُطِعۡ
أَكۡثَرَ
مَن
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
يُضِلُّوكَ
عَن
سَبِيلِ
ٱللَّهِۚ
إِن
يَتَّبِعُونَ
إِلَّا
ٱلظَّنَّ
وَإِنۡ
هُمۡ
إِلَّا
يَخۡرُصُونَ
١١٦
Yeryüzündekilerin çoğunluğuna itaat edersen seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar, sadece tahminde bulunurlar.
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[
وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - ئهگهر تۆ گوێڕایهڵی زۆربهی خهڵكی سهر زهوی بكهی ئهوه گومڕات ئهكهن و له ڕێگای ڕاست لات ئهدهن لهبهر ئهوهی زۆربهیان شوێنى ههواو ئارهزووی خۆیان ئهكهون، (ئهم ئایهته بهڵگهیه لهسهر ئهوهى كه نابێت له خراپهو تاواندا شوێن خهڵكى بكهوێت و له لۆمهى لۆمهكاران بترسیت، بهڵكو دهبێت تهنها شوێن بهڵگه بكهویت) [
إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
] وه ئهوان له گومڕاییدان و لهسهر یهقین نین بهڵكو تهنها شوێنی گومان ئهكهون [
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (١١٦)
] وه تهنها خهمڵاندن و تهقدیر كردنهو هیچ حهقیقهت و یهقینێكیان نیه