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Al-An'am
105
6:105
وكذالك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِيَقُولُوا۟ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍۢ يَعْلَمُونَ ١٠٥
وَكَذَٰلِكَ
نُصَرِّفُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِيَقُولُواْ
دَرَسۡتَ
وَلِنُبَيِّنَهُۥ
لِقَوۡمٖ
يَعۡلَمُونَ
١٠٥
Sana, "Sen okumuşsun" derler; oysa Biz, öğrenecek kimselere ayetleri böylece türlü türlü açıklamaktayız.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَكَذَ ٰلِكَ﴾ كَمَا بَيَّنَّا مَا ذُكِرَ ﴿نُصَرِّفُ﴾ نُبَيِّن ﴿ٱلۡـَٔایَـٰتِ﴾ لِيَعْتَبِرُوا ﴿وَلِیَقُولُوا۟﴾ أَيْ الْكُفَّار فِي عَاقِبَة الأمر ﴿دَ ٰرَسۡتَ﴾ ذَاكَرْت أَهْل الْكِتَاب وَفِي قِرَاءَة {دَرَسۡتَ} أَيْ كتب الماضين وجئت بهذا منها ﴿وَلِنُبَیِّنَهُۥ لِقَوۡمࣲ یَعۡلَمُونَ ١٠٥﴾