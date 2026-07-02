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Al-An'am
104
6:104
قد جاءكم بصاير من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ ١٠٤
قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ عَمِىَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا۠ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍۢ ١٠٤
قَدۡ
جَآءَكُم
بَصَآئِرُ
مِن
رَّبِّكُمۡۖ
فَمَنۡ
أَبۡصَرَ
فَلِنَفۡسِهِۦۖ
وَمَنۡ
عَمِيَ
فَعَلَيۡهَاۚ
وَمَآ
أَنَا۠
عَلَيۡكُم
بِحَفِيظٖ
١٠٤
Doğrusu size Rabbiniz'den açık belgeler gelmiştir; kim görürse kendi lehine ve kim körlük ederse kendi aleyhinedir. Ben sizin bekçiniz değilim.
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العربية
Tafseer Jalalayn
قُلْ يَا مُحَمَّد لَهُمْ ﴿قَدۡ جَاۤءَكُم بَصَاۤىِٕرُ﴾ حجج ﴿مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَنۡ أَبۡصَرَ﴾ ها فَآمَنَ ﴿فَلِنَفۡسِهِۦۖ﴾ أَبْصَرَ لِأَنَّ ثَوَاب إبْصَاره لَهُ ﴿وَمَنۡ عَمِیَ﴾ عَنْهَا فَضَلَّ ﴿فَعَلَیۡهَاۚ﴾ وَبَال إضْلَاله ﴿وَمَاۤ أَنَا۠ عَلَیۡكُم بِحَفِیظࣲ ١٠٤﴾ رَقِيب لِأَعْمَالِكُمْ إنَّمَا أنا نذير