Al-Sa'di Tefsir: Al-An'am Ayah 101

Аллах сотворил небеса и землю совершенным образом. Он сделал их непохожими на все остальные творения, придал им прекрасный облик и установил на них абсолютный порядок. Даже самые благоразумные мужи не смогли бы придумать нечто более прекрасное и восхитительное, чем эти творения. Аллах же сотворил их самостоятельно, и никто другой не принимал участие в их сотворении. Как может быть у Аллаха ребенок, если Он - Господь Бог и совершенно не испытывает нужды? У Него нет супруги, и Он не нуждается в Своих творениях, тогда как все они испытывают в Нем острую нужду при любых обстоятельствах. Ребенок обязательно должен походить на своего родителя. Аллах же является Творцом всего сущего, и среди творений нет такого, которое бы обладало хотя бы одним качеством, подобным Его божественным качествам. После упоминания о сотворении Им всего сущего Аллах поведал о Своем всеобъемлющем знании. Упоминание о нем после сотворения само по себе является логическим аргументом в пользу божественного знания, потому что совершенный порядок во Вселенной и изумительный облик творений свидетельствуют о безграничности знания Творца и совершенстве Его мудрости. Всевышний сказал: «Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он - Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (67:14); «Конечно, ведь Он - Творец, Знающий» (36:81). Таков Аллах, Который создал творения и предопределил события.