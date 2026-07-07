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Al-Jinn
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
Ama doğru yola girmiş olsalardı, onları bu hususta denememiz için onlara bol su içirirdik; kim Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe artan bir azaba uğratır.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِّنَفۡتِنَهُمۡ﴾ لِنَخْتَبِرهُمْ ﴿فِیهِۚ﴾ فَنَعْلَم كَيْفَ شُكْرهمْ عِلْم ظُهُور ﴿وَمَن یُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ﴾ الْقُرْآن ﴿نَسۡلُكۡهُ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاء نُدْخِلهُ ﴿عَذَابࣰا صَعَدࣰا ١٧﴾ شَاقًّا