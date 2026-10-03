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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Baqarah Ayah 84
Al-Baqarah
84
2:84
واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ٨٤
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤
وَإِذۡ
ﱁ
أَخَذۡنَا
ﱂ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱃ
لَا
ﱄ
تَسۡفِكُونَ
ﱅ
دِمَآءَكُمۡ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تُخۡرِجُونَ
ﱈ
أَنفُسَكُم
ﱉ
مِّن
ﱊ
دِيَٰرِكُمۡ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
أَقۡرَرۡتُمۡ
ﱍ
وَأَنتُمۡ
ﱎ
تَشۡهَدُونَ
ﱏ
٨٤
ﱐ
Kanınızı dökmeyin, birbirinizi yurdunuzdan sürmeyin diye sizden söz almıştık, sonra bunu böylece kabul etmiştiniz, buna siz şahidsiniz.
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