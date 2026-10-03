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Tafsir Fathul Majid Tefsir: Al-Baqarah Ayah 83
Al-Baqarah
83
2:83
واذ اخذنا ميثاق بني اسراييل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون ٨٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًۭا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ٨٣
وَإِذۡ
ﲧ
أَخَذۡنَا
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مِيثَٰقَ
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لَا
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تَعۡبُدُونَ
ﲭ
إِلَّا
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ٱللَّهَ
ﲯ
وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ
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إِحۡسَانٗا
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وَذِي
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ٱلۡقُرۡبَىٰ
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وَٱلۡيَتَٰمَىٰ
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وَٱلۡمَسَٰكِينِ
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وَقُولُواْ
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لِلنَّاسِ
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حُسۡنٗا
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وَأَقِيمُواْ
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ٱلصَّلَوٰةَ
ﲺ
وَءَاتُواْ
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ٱلزَّكَوٰةَ
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ثُمَّ
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تَوَلَّيۡتُمۡ
ﲾ
إِلَّا
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قَلِيلٗا
ﳀ
مِّنكُمۡ
ﳁ
وَأَنتُم
ﳂ
مُّعۡرِضُونَ
ﳃ
٨٣
ﳄ
İsrailoğullarından, "Allah'tan başkasına kulluk etmeyin, anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere iyilik edin, insanlarla güzel güzel konuşun, namazı kılın, zekatı verin" diye söz almıştık. Sonra siz pek azınız müstesna, döndünüz; hala da yüz çevirip duruyorsunuz.
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