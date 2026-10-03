Rebar Kurdish Tafsir Tefsir: Al-Baqarah Ayah 83

{بەڵێن وەرگرتن لە بەنی ئیسرائیل} [ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ] وه ئێمه عههدو پهیمان و بهڵێنمان له بهنی ئیسرائیل وهرگرت له تهوراتدا لهسهر زمانی پێغهمبهرانیان [ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ] كه عیبادهت بۆ غهیری خوای گهوره نهكهن [ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ] وه چاكهكار بن لهگهڵ دایك و باوكتان و خزمی نزیك و بێ باوك و ههژاراندا [ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ] وه لهگهڵ خهڵكیشدا با قسهو گوفتارتان جوان و چاك بێت [ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ] وه نوێژهكانتان بكهن وه زهكاتی ماڵتان بدهن [ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ ] بهڵام له دوای ئهم عههدو پهیمان و بهڵێنانه ئێوه پشتتان ههڵكرد تهنها كهمێكتان نهبێ له جوولهكه كه موسڵمان بوون وهكو (عبدالله¬ی كوڕی سهلام) [ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (٨٣) ] وه ئێوه رووتان وهرگێڕاو پشتتان ههڵكرد.