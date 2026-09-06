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Tefsir: Al-Baqarah 2:81
Al-Baqarah
81
2:81
بلى من كسب سيية واحاطت به خطييته فاولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٨١
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةًۭ وَأَحَـٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨١
بَلَىٰۚ
ﲋﲌ
مَن
ﲍ
كَسَبَ
ﲎ
سَيِّئَةٗ
ﲏ
وَأَحَٰطَتۡ
ﲐ
بِهِۦ
ﲑ
خَطِيٓـَٔتُهُۥ
ﲒ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲓ
أَصۡحَٰبُ
ﲔ
ٱلنَّارِۖ
ﲕﲖ
هُمۡ
ﲗ
فِيهَا
ﲘ
خَٰلِدُونَ
ﲙ
٨١
ﲚ
Hayır öyle değil; kötülük işleyip suçu kendisini kuşatmış olan kimseler; cehennemlikler işte onlardır. Onlar orada temellidirler.
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Tafseer Jalalayn
﴿بَلَىٰۚ﴾ تَمَسّكُمْ وَتُخَلَّدُونَ فِيهَا ﴿مَن كَسَبَ سَیِّئَةࣰ﴾ شِرْكًا ﴿وَأَحَـٰطَتۡ بِهِۦ خَطِیۤـَٔتُهُۥ﴾ بِالْإِفْرَادِ وَالْجَمْع أَيْ اسْتَوْلَتْ عَلَيْهِ وَأَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلّ جَانِب بِأَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ﴿فَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ أَصۡحَـٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِیهَا خَـٰلِدُونَ ٨١﴾ روعي فيه معنى مَن