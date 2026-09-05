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Tefsir: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
۞ وَإِذِ
ﱪ ﱫ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
ﱬ
مُوسَىٰ
ﱭ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱮ
فَقُلۡنَا
ﱯ
ٱضۡرِب
ﱰ
بِّعَصَاكَ
ﱱ
ٱلۡحَجَرَۖ
ﱲﱳ
فَٱنفَجَرَتۡ
ﱴ
مِنۡهُ
ﱵ
ٱثۡنَتَا
ﱶ
عَشۡرَةَ
ﱷ
عَيۡنٗاۖ
ﱸﱹ
قَدۡ
ﱺ
عَلِمَ
ﱻ
كُلُّ
ﱼ
أُنَاسٖ
ﱽ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
ﱾﱿ
كُلُواْ
ﲀ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲁ
مِن
ﲂ
رِّزۡقِ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
تَعۡثَوۡاْ
ﲆ
فِي
ﲇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲈ
مُفۡسِدِينَ
ﲉ
٦٠
ﲊ
Musa, milleti için su aramıştı; "Asanla taşa vur" dedik; ondan on iki pınar fışkırdı, herkes içeceği yeri bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ﴾ أَيْ طَلَبَ السُّقْيَا ﴿لِقَوۡمِهِۦ﴾ وَقَدْ عَطِشُوا فِي التِّيه ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ﴾ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيف مُرَبَّع كَرَأْسِ الرَّجُل رُخَام أَوْ كَذَّان فَضَرَبَهُ ﴿فَٱنفَجَرَتۡ﴾ انْشَقَّتْ وَسَالَتْ ﴿مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَیۡنࣰاۖ﴾ بِعَدَدِ الْأَسْبَاط ﴿قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسࣲ﴾ سَبْط مِنْهُمْ ﴿مَّشۡرَبَهُمۡۖ﴾ مَوْضِع شُرْبهمْ فَلَا يَشْرَكهُمْ فِيهِ غَيْرهمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ﴿كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِینَ ٦٠﴾ حَال مُؤَكِّدَة لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَة أَفْسَدَ