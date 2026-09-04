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Tefsir: Al-Baqarah 2:36
Al-Baqarah
36
2:36
فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَـٰنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا ٱهْبِطُوا۟ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّۭ وَمَتَـٰعٌ إِلَىٰ حِينٍۢ ٣٦
فَأَزَلَّهُمَا
ﲷ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲸ
عَنۡهَا
ﲹ
فَأَخۡرَجَهُمَا
ﲺ
مِمَّا
ﲻ
كَانَا
ﲼ
فِيهِۖ
ﲽﲾ
وَقُلۡنَا
ﲿ
ٱهۡبِطُواْ
ﳀ
بَعۡضُكُمۡ
ﳁ
لِبَعۡضٍ
ﳂ
عَدُوّٞۖ
ﳃﳄ
وَلَكُمۡ
ﳅ
فِي
ﳆ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳇ
مُسۡتَقَرّٞ
ﳈ
وَمَتَٰعٌ
ﳉ
إِلَىٰ
ﳊ
حِينٖ
ﳋ
٣٦
ﳌ
Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı, onlara "Birbirinize düşman olarak inin, yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz" dedik.
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[
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
] شهیتان تووشی زهلهو تاوانی كردن [
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ
] وه دهری كردن له ژیانی خۆشی بهههشت بهوهی كه له دهرهوهی دهرگای بهههشت پێیانی وت لهم داره بخۆن وه ئهگهر لێی بخۆن ئێوه ئیتر بۆ ههمیشهیی ئهژین، فێڵی لێ كردن و وهسوهسهی بۆ دروست كردن [
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
] خوای گهوره ئهمری كرد ئهی ئادهم لهگهڵ حهوادا دابهزنه سهر زهوی و له بهههشت دهرچن وه له نهوهكانی تۆدا ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦)
] لهسهر زهویشدا نیشتهجێ ئهبن وه ئهوهی كه پێویست بكات له خواردن و خواردنهوهو جل و بهرگ و پۆشاك بۆتان ههیه تا كاتی مردن یاخود تا ڕۆژی قیامهت.