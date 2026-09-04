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Tefsir: Al-Baqarah 2:31
Al-Baqarah
31
2:31
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
ﱠ
ءَادَمَ
ﱡ
ٱلۡأَسۡمَآءَ
ﱢ
كُلَّهَا
ﱣ
ثُمَّ
ﱤ
عَرَضَهُمۡ
ﱥ
عَلَى
ﱦ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱧ
فَقَالَ
ﱨ
أَنۢبِـُٔونِي
ﱩ
بِأَسۡمَآءِ
ﱪ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱫ
إِن
ﱬ
كُنتُمۡ
ﱭ
صَٰدِقِينَ
ﱮ
٣١
ﱯ
Ve Adem'e bütün isimleri öğretti, sonra eşyayı meleklere gösterdi. "Eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin" dedi.
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Hadis
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العربية
Tafsir Muyassar
وبيانًا لفضل آدم عليه السلام علَّمه الله أسماء الأشياء كلها،
ثم عرض مسمياتها على الملائكة قائلا لهم:
أخبروني بأسماء هؤلاء الموجودات، إن كنتم صادقين في أنكم أَوْلى بالاستخلاف في الأرض منهم.