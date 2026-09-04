Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Baqarah 2:30
Al-Baqarah
30
2:30
واذ قال ربك للملايكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون ٣٠
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌۭ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةًۭ ۖ قَالُوٓا۟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّىٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠
وَإِذۡ
ﱁ
قَالَ
ﱂ
رَبُّكَ
ﱃ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱄ
إِنِّي
ﱅ
جَاعِلٞ
ﱆ
فِي
ﱇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱈ
خَلِيفَةٗۖ
ﱉﱊ
قَالُوٓاْ
ﱋ
أَتَجۡعَلُ
ﱌ
فِيهَا
ﱍ
مَن
ﱎ
يُفۡسِدُ
ﱏ
فِيهَا
ﱐ
وَيَسۡفِكُ
ﱑ
ٱلدِّمَآءَ
ﱒ
وَنَحۡنُ
ﱓ
نُسَبِّحُ
ﱔ
بِحَمۡدِكَ
ﱕ
وَنُقَدِّسُ
ﱖ
لَكَۖ
ﱗﱘ
قَالَ
ﱙ
إِنِّيٓ
ﱚ
أَعۡلَمُ
ﱛ
مَا
ﱜ
لَا
ﱝ
تَعۡلَمُونَ
ﱞ
٣٠
ﱟ
Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti; melekler, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa biz Seni överek yüceltiyor ve Seni devamlı takdis ediyoruz" dediler; Allah "Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{دروستكردنی ئادەمو بەسەرهاتی لەگەڵا ئیبلیسدا} [
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
] پهروهردگارت به فریشتهكانی فهرموو من ئهمهوێ لهسهر ڕووی زهویدا كهسانێك دانێم كه ببن به جێنشینی یهكتری [
قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
] فریشتهكان وتیان: ئهی پهروهردگار ئایا تۆ كهسانێكی تیا دائهنێی كه ئاشووب بگێڕن لهسهر زهوی وه خوێن بڕێژن وه تاوان بكهن، (ابن عباس) ئهفهرمووێ: پێشتر جنی ههبووه ئهم شتانهیان كردووهو مهلائیكهت ئهوهیان بینیوه بۆیه وایان وت، وه پرسیاری حیكمهتهكهیان كردووه نهك رهخنه بگرن [
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ
] له كاتێكدا ئێمه تۆ بهگهورهو به پاك ڕائهگرین له ههموو كهموكوڕییهك له ههموو شتێك كه شایهنی تۆ نهبێ، لهوهی كه خهڵكی ئهیداته پاڵ تۆ له شهریك دانان بۆ خوای گهوره [
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٠)
] پهروهردگار فهرمووی: ئهوهی كه من ئهیزانم ئێوه نایزانن، كه لهناو ئهو كهسانهی كه من دروستیان ئهكهم پێغهمبهران و راستگۆیان و شههیدان و زانایان و خواپهرستان و پیاوچاكانیشیان تیادا ئهبێت.