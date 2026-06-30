Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
3
2:3
الذين يومنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ٣
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ يُنفِقُونَ ٣
ٱلَّذِينَ
يُؤۡمِنُونَ
بِٱلۡغَيۡبِ
وَيُقِيمُونَ
ٱلصَّلَوٰةَ
وَمِمَّا
رَزَقۡنَٰهُمۡ
يُنفِقُونَ
٣
Onlar, gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarfederler.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{هەندێك لە سیفاتی مرۆڤی خۆپارێزو موتتەقی} [
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
] یهكێك له سیفاتی موتتهقی ئهوهیه كه ئیمان به غهیب ئههێنن ئهو شتانهی كه شاراوهیهو نادیارهو خوای گهورهو پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
ههواڵیان پێ داوه باوهڕیان به ههمووی ههیه [
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
] وه نوێژهكانیان ئهنجام ئهدهن به ڕوكن و مهرج و واجب و خشوع و سوننهت و شێوازهكانی و لهكاتی خۆیدا [
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣)
] وه لهو ماڵهیشی كه پێمان بهخشیون نهفهقهی منداڵ و خێزانیان دهكهن و زهكاتی ماڵهكهیان ئهدهن.