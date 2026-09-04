Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Baqarah 2:25
Al-Baqarah
25
2:25
وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هاذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون ٢٥
وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا۟ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍۢ رِّزْقًۭا ۙ قَالُوا۟ هَـٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ۖ وَأُتُوا۟ بِهِۦ مُتَشَـٰبِهًۭا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَٰجٌۭ مُّطَهَّرَةٌۭ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٢٥
وَبَشِّرِ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَعَمِلُواْ
ﱄ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱅ
أَنَّ
ﱆ
لَهُمۡ
ﱇ
جَنَّٰتٖ
ﱈ
تَجۡرِي
ﱉ
مِن
ﱊ
تَحۡتِهَا
ﱋ
ٱلۡأَنۡهَٰرُۖ
ﱌﱍ
كُلَّمَا
ﱎ
رُزِقُواْ
ﱏ
مِنۡهَا
ﱐ
مِن
ﱑ
ثَمَرَةٖ
ﱒ
رِّزۡقٗا
ﱓ
قَالُواْ
ﱔ
هَٰذَا
ﱕ
ٱلَّذِي
ﱖ
رُزِقۡنَا
ﱗ
مِن
ﱘ
قَبۡلُۖ
ﱙﱚ
وَأُتُواْ
ﱛ
بِهِۦ
ﱜ
مُتَشَٰبِهٗاۖ
ﱝﱞ
وَلَهُمۡ
ﱟ
فِيهَآ
ﱠ
أَزۡوَٰجٞ
ﱡ
مُّطَهَّرَةٞۖ
ﱢﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
فِيهَا
ﱥ
خَٰلِدُونَ
ﱦ
٢٥
ﱧ
İnananlar ve yararlı işler yapanlara, kendilerine altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Onlara buranın bir ürünü rızık olarak verildiğinde, "Bu daha önce de rızıklandığımızdır" derler. Bunlar, söylediklerinin benzerleri olarak sunulmuştur. Onlara orada tertemiz eşler vardır ve orada temelli kalırlar.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
] وه مژده بده بهو كهسانهی كه ئیمانیان هێناوهو كردهوهی چاكیان كردووه كه ئهوانه له بهههشتدا كۆمهڵێك باخ و بێستانیان بۆ ههیه كه ئاو به ژێریدا ئهڕوات [
كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
] ههر كاتێك له بهههشتدا رزق و بهرههم و میوهیهكیان پێ بدرێ ئهڵێن: ئێمه پێشتر ئهمهمان خواردووه، یان له دونیادا ئهمهمان خواردووه كاتێك كه ئهیبینن وا ئهزانن ههمان میوهی دونیایه، بهڵام كه دهیخۆن نه تامی نه بۆنی نه ڕهنگی نه قهبارهی لێك ناچێت بهڵكو ههمووی لێك جیاوازه وه لهوه باشتریان ئهدهنێ [
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ
] وه له بهههشتیشدا ئافرهتی پاككراویان بۆ ههیه كه تووشی حهیزو نیفاس و ههموو پیسیهكانی تر نابن كه له دونیادا ئافرهت ههیهتی ئهوان نیانهو پاككراون [
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٥)
] وه ئهوان له بهههشتدا به ههمیشهیی و نهمری تیایدا ئهمێننهوه.