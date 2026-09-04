Giriş yap
Giriş yap
Giriş yap
Dil Seçin
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tefsir: Al-Baqarah 2:19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
أَوۡ
ﱚ
كَصَيِّبٖ
ﱛ
مِّنَ
ﱜ
ٱلسَّمَآءِ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
ظُلُمَٰتٞ
ﱟ
وَرَعۡدٞ
ﱠ
وَبَرۡقٞ
ﱡ
يَجۡعَلُونَ
ﱢ
أَصَٰبِعَهُمۡ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَاذَانِهِم
ﱥ
مِّنَ
ﱦ
ٱلصَّوَٰعِقِ
ﱧ
حَذَرَ
ﱨ
ٱلۡمَوۡتِۚ
ﱩﱪ
وَٱللَّهُ
ﱫ
مُحِيطُۢ
ﱬ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱭ
١٩
ﱮ
Bir kısmı da, karanlıklarda, gök gürlemeleri ve şimşek arasında gökten boşanan sağanağa tutulup, yıldırımlardan ölmek korkusu ile parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzer.
Tefsirler
Katmanlar
Dersler
Yansımalar
Cevaplar
Kıraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
] یاخود نموونهی ئهم قورئانه وهكو نموونهی بارانێك وایه كه چۆن له ئاسمانهوه باران ئهبارێ كه تاریكی و ههوره تریشقه و ههوره بروسكهی تیایه كه ئهم نموونانه تاریكی و ههوره بروسكهو ههوره تریشقه ئهمانه ئهو ههڕهشهو بهرههڵستییانهیه كه له قورئاندا خوای گهوره مونافیقانی پێ ئهترسێنێ ئهوانیش [
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
] مونافیقان له كاتی ئهو ههوره بروسكهو ههوره تریشقهیه پهنجهیان ئهخهنه ناو گوێیان بۆ ئهوهی كه خۆیان بپارێزن له مردن، واته كاتێك كه خوای گهوره قورئانی پیرۆزی داگرتووه ئهوان خۆیان لێ كوێر كردووه و گوێی خۆیان گرتووه بۆ ئهوهی ئایهتهكانی قورئان نهبیستن [
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩)
] بهڵام مونافیقان له دهست خوای گهوره ڕزگاریان نابێ خوای گهوره دهوری كافرو مونافیقانی داوه ههموویان له ژێر دهسهڵاتی خوای گهورهدان.