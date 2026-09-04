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Tefsir: Al-Baqarah 2:12
Al-Baqarah
12
2:12
الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢
أَلَآ
ﲍ
إِنَّهُمۡ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
ﲐ
وَلَٰكِن
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَشۡعُرُونَ
ﲓ
١٢
ﲔ
İyi bilin ki, asıl bozguncular kendileridir, lakin farkında değillerdir.
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