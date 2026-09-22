Al-Sa'di Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 52

Если мои утверждения лживы, то меня непременно постигнет наказание, которое вы предвозвещаете. Если же Всевышний Аллах окажет мне помощь и облегчит мою миссию, то пусть это станет для вас величайшим свидетельством от Господа. И если вам покажется, что свидетельства Аллаха, которого вы не видите и не слышите, недостаточно, то знайте, что Он ведает обо всем, что творится на небесах и на земле. Ему прекрасно известно обо мне и о вас. Он слышит мои речи, и если я стану наговаривать на Него, то Он непременно подвергнет меня лютой каре. В противном случае это будет свидетельствовать о несовершенстве его знания, могущества и мудрости. А поскольку подобное невозможно, Всевышний Аллах сказал: «Если бы он приписал Нам некоторые слова, то Мы схватили бы его за правую руку (или схватили бы его крепко), а потом перерезали бы ему аорту, и никто из вас не избавил бы его» (69:44–47). Что же касается тех, кто уверовал в ложь и не уверовал в Аллаха, то они непременно окажутся в убытке. Они лишили себя веры в Аллаха, ангелов, Писания, посланников и Судный день и лишились вечного блаженства в Последней жизни. Вместо прекрасной истины они уверовали в отвратительную ложь, а вместо райской благодати они заслужили мучительное наказание. А когда наступит День воскресения, они окажутся в великом убытке и лишатся своих семей.