Al-Sa'di Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 44

Всевышний возвестил о том, что Он один сотворил высокие, огромные и прекрасные небеса вместе с солнцем, луной, звездами, планетами и ангелами, а также бескрайнюю землю с горами, морями, степями, пустынями, деревьями и всем остальным. Он создал Вселенную ради истины, а не ради забавы и не понапрасну. Он сотворил все сущее для того, чтобы творения выполняли Его предписания и руководствовались Его законами. Он создал мироздание для того, чтобы облагодетельствовать Своих рабов и показать им свою божественную мудрость и безграничную власть, ибо каждое из этих качеств свидетельствует о том, что Он один заслуживает любви, поклонения и обожествления. Воистину, это - знамение для верующих. Стоит верующему человеку поразмышлять над сотворением Вселенной, как ему открывается смысл многих постулатов мусульманской веры.