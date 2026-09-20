Al-Sa'di Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 22

О неверующие, осмеливающиеся ослушаться Всевышнего Аллаха! Не думайте, что ваши грехи будут оставлены без внимания и что вы сможете избежать наказания своего Господа на земле или на небесах. Не обольщайтесь собственным могуществом и не стройте иллюзий об избавлении от лютой кары, потому что вам никогда не удастся сбежать из-под присмотра Всеведущего Господа. Никто не сможет помочь вам и никто не станет покровительствовать вам, кроме Аллаха, Который может помочь вам обрести материальное и духовное богатство и уберечь вас от всякого зла.