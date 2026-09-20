Al-Sa'di Tefsir: Al-'Ankabut Ayah 12

Всевышний поведал о том, как изощряются неверующие, которые призывают мусульман обратиться в их религию. Мусульмане должны помнить об этом, не обольщаться соблазнительными призывами неверующих и не попадаться в их чудовищные сети. Неверующие и безбожники говорят мусульманам: «Отрекитесь от мусульманской веры или хотя бы от некоторых ее предписаний и поступайте так, как велит наша религия. Мы гарантируем вам успех и даже готовы понести бремя ваших грехов». Они дают обещания, исполнить которые им никогда не удастся. Никто не сможет облегчить бремя грешников даже на самую малость. И если даже человек добровольно согласиться взвалить на себя бремя чужих грехов, он все равно ничем не поможет грешнику, потому что истина - на стороне Всемогущего Господа, который волен судить Своих рабов по своим собственным законам. А закон Всевышнего Аллаха гласит: «Никто не понесет бремени чужих грехов».