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ตัฟซีร: Yusuf 12:91
Yusuf
91
12:91
قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطيين ٩١
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَـٰطِـِٔينَ ٩١
قَالُواْ
تَٱللَّهِ
لَقَدۡ
ءَاثَرَكَ
ٱللَّهُ
عَلَيۡنَا
وَإِن
كُنَّا
لَخَٰطِـِٔينَ
٩١
[91] พวกเขากล่าวว่า ขอสาบานต่ออัลลอฮฺโดยแน่นอนอัลลอฮฺทรงให้เกียรติท่านเหนือพวกเรา โดยที่พวกเราเป็นผู้ผิดอย่างแน่นอน
ตัฟซีร
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บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Братья сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами благодаря превосходному нраву и прекрасным качествам. Мы поступили с тобой в высшей степени несправедливо, пытались причинить тебе страдания и разлучить тебя с твоим отцом, но Всевышний Аллах отдал тебе предпочтение и позволил тебе добиться того, что ты задумал. Воистину, мы были грешными людьми».