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ตัฟซีร: Yusuf 12:86
Yusuf
86
12:86
قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون ٨٦
قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُوا۟ بَثِّى وَحُزْنِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٨٦
قَالَ
إِنَّمَآ
أَشۡكُواْ
بَثِّي
وَحُزۡنِيٓ
إِلَى
ٱللَّهِ
وَأَعۡلَمُ
مِنَ
ٱللَّهِ
مَا
لَا
تَعۡلَمُونَ
٨٦
[86] เขากล่าวว่า แท้จริงฉันร้องเรียนความเศร้าสลดของฉันและความทุกข์ระทมของฉันต่ออัลลอฮฺ และฉันรู้ (เรื่องความเมตตา) จากอัลลอฮฺซึ่งพวกเจ้าไม่รู้
ตัฟซีร
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ }
يعقوب
{ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي }
أي: ما أبث من الكلام
{ وَحُزْنِي }
الذي في قلبي
{ إِلَى اللَّهِ }
وحده، لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم
{ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ }
من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم.