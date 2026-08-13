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ตัฟซีร: Yusuf 12:82
Yusuf
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسۡـَٔلِ
ٱلۡقَرۡيَةَ
ٱلَّتِي
كُنَّا
فِيهَا
وَٱلۡعِيرَ
ٱلَّتِيٓ
أَقۡبَلۡنَا
فِيهَاۖ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٨٢
[82] และจงถามชาวเมืองซึ่งเราพำนักอยู่ในนั้นและกองคาราวานซึ่งเราเดินทางร่วมมากับมัน และแท้จริงเรานั้นเป็นผู้สัตย์จริงอย่างแน่นอน
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
] وه پرسیار بكه له خهڵكی میصر كه ئێمه لهوێ بووینه [
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)
] وه ئهو كاروانهیشی كه لهگهڵیاندا هاتین پرسیار لهوانیش بكه كه ئێمه ڕاستگۆین لهو قسانهی كه ئهیكهین كه دزی كردووهو بردوویانه.