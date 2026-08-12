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ตัฟซีร: Yusuf 12:57
Yusuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٧
[57] และแน่นอน รางวัลในวันปรโลกนั้นดียิ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและพวกเขายำเกรง
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Пророк Йусуф был одним из самых праведных людей и заслужил вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И его вознаграждение в Последней жизни будет намного прекраснее вознаграждения в этом мире. Такая судьба уготована каждому, кто уверовал и исповедовал богобоязненность, потому что богобоязненность помогает человеку избегать великих и малых грехов, а совершенная вера помогает ему всем сердцем поверить тому, чему приказал поверить Аллах, и подтвердить свою убежденность обязательными и необязательными праведными поступками, совершаемыми душой и телом.