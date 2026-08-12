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ตัฟซีร: Yusuf 12:47
Yusuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
تَزۡرَعُونَ
سَبۡعَ
سِنِينَ
دَأَبٗا
فَمَا
حَصَدتُّمۡ
فَذَرُوهُ
فِي
سُنۢبُلِهِۦٓ
إِلَّا
قَلِيلٗا
مِّمَّا
تَأۡكُلُونَ
٤٧
[47] เขากล่าวว่า พวกท่านจะเพาะปลูก 7 ปีต่อเนื่องกัน สิ่งที่พวกท่านเก็บเกี่ยวได้จงปล่อยมันไว้ในรวงของมันเว้นแต่ส่วนน้อยที่ท่านจะกินมัน
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 12:46 ถึง 12:48
Юноша, который был заточен в темницу вместе с Йусуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про него. Он вспомнил о его просьбе и том, с какой точностью Йусуф истолковал их сновидения. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Йусуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Йусуфу, тот не стал бранить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.