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ตัฟซีร: Yusuf 12:44
Yusuf
44
12:44
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
أَضۡغَٰثُ
أَحۡلَٰمٖۖ
وَمَا
نَحۡنُ
بِتَأۡوِيلِ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
بِعَٰلِمِينَ
٤٤
[44] พวกเขากล่าวว่า เป็นการฝันที่สับสนและพวกเรามิใช่ผู้รู้ในการทำนายฝัน
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 12:44 ถึง 12:45
Мудрецы и вельможи пришли в замешательство и не смогли разъяснить смысл этого сновидения. Они решили, что такие сны не являются вещими и не поддаются толкованию. При этом они осмелились вынести окончательное решение по вопросу, по которому они не обладали соответствующими знаниями, и приведенное ими оправдание в действительности не было оправданием. Они заявили, что могут толковать вещие сны, но не берутся толковать бессвязные сновидения, порожденные дьяволами или душевными переживаниями. Однако, назвав это видение бессвязными снами, они лишь зарекомендовали себя самодовольными невеждами. Они не признались в том, что не знают толкования этого сна, и совершили поступок, который не полагается совершать набожным и благоразумным людям. Это происшествие также оказалось Божьей милостью по отношению к пророку Йусуфу. Если бы он истолковал это сновидение до того, как египетские вельможи и мудрецы не смогли этого сделать, то его поступок не имел бы столь громких последствий. Однако мудрецы имели возможность разгадать смысл сновидения, но не справились с этим, несмотря на то, что царь был сильно заинтересован в скорейшей разгадке удивительного сна. А затем Йусуф истолковал этот сон, что произвело на людей огромное впечатление. Подобным же образом Всевышний Аллах показал ангелам превосходство Адама в знаниях. Вначале Аллах задал вопрос ангелам, и они не знали правильного ответа. А когда этот же вопрос был задан Адаму, он поведал ангелам о названиях всего сущего и доказал свое превосходство. Подобным же образом в День воскресения все творения убедятся в превосходстве лучшего из Божьих созданий - Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний внушит людям обратиться за помощью к Адаму, затем - к Нуху, затем - к Ибрахиму, затем - к Мусе, а затем - к Исе, но каждый из них откажется ходатайствовать за человечество. И тогда люди обратятся за помощью к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, на что он ответит: «Я подхожу для этого! Я подхожу для этого!» А затем он заступится перед Аллахом за человечество и взойдет на Достохвальное место, после чего ему станут завидовать все первые и последующие поколения людей. Пречист Аллах, Который самым изумительным и искусным образом одаряет Своих избранных и возлюбленных рабов!