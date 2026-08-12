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ตัฟซีร: Yusuf 12:35
Yusuf
35
12:35
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٣٥
ثُمَّ
بَدَا
لَهُم
مِّنۢ
بَعۡدِ
مَا
رَأَوُاْ
ٱلۡأٓيَٰتِ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
حَتَّىٰ
حِينٖ
٣٥
[35] เมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่พวกเขาหลังจากที่ได้พบเห็นหลักฐาน (ก็ลงความเห็นว่า) ต้องขังเขาไว้ระยะหนึ่ง
ตัฟซีร
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บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (٣٥)
] پاشان بۆیان دهركهوت له دوای ئهوهی ئهو نیشانانهیان بینی لهسهر پاكێتی یوسف، له دڕاندى قهمیسهكهی یان شایهتی دانهكه، یان دهستبڕینی خۆیان دوای ئهوه بڕیاریان دا كه بیخهنه بهندینخانهوه تا كاتێكی نادیار.