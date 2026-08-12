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ตัฟซีร: Yusuf 12:33
Yusuf
33
12:33
قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين ٣٣
قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِىٓ إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَـٰهِلِينَ ٣٣
قَالَ
رَبِّ
ٱلسِّجۡنُ
أَحَبُّ
إِلَيَّ
مِمَّا
يَدۡعُونَنِيٓ
إِلَيۡهِۖ
وَإِلَّا
تَصۡرِفۡ
عَنِّي
كَيۡدَهُنَّ
أَصۡبُ
إِلَيۡهِنَّ
وَأَكُن
مِّنَ
ٱلۡجَٰهِلِينَ
٣٣
[33] เขากล่าวว่า โอ้ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ คุกนั้นเป็นที่รักยิ่งแก่ข้าพระองค์กว่าสิ่งที่พวกนางเรียกร้องข้าพระองค์ไปสู่มัน และหากพระองค์มิทรงให้อุบายของพวกนางพ้นไปจากข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์อาจจะโน้มเอียงไปหาพวกนาง และข้าพระองค์จะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้โง่เขลา
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Al-Sa'di
Очевидно, женщины стали советовать Йусуфу согласиться на предложение госпожи и пользовались различными ухищрениями. Однако он предпочел попасть в темницу и вкусить наказание в мирской жизни, нежели насладиться мирскими благами и обречь себя на страшное наказание после смерти. Он взмолился: «Господи! Если Ты не избавишь меня от ухищрений этих женщин, то я могу склониться на их сторону, потому что я слаб и беспомощен. Если Ты не защитишь меня от них, то я могу уступить их желаниям. И если это произойдет, то я стану одним из невежественных грешников». Он назвал грех невежеством, ибо только невежественный человек может предпочесть недолговечные и беспокойные мирские удовольствия вечным и разнообразным удовольствиям в Райских садах. Может ли быть еще большее невежество?!! Воистину, знания и здравый смысл побуждают человека всегда отдавать предпочтение только самому лучшему и самому приятному, и поэтому благоразумный человек предпочитает совершать деяния, имеющие похвальные последствия.