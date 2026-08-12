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ตัฟซีร: Yusuf 12:32
Yusuf
32
12:32
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتۡ
فَذَٰلِكُنَّ
ٱلَّذِي
لُمۡتُنَّنِي
فِيهِۖ
وَلَقَدۡ
رَٰوَدتُّهُۥ
عَن
نَّفۡسِهِۦ
فَٱسۡتَعۡصَمَۖ
وَلَئِن
لَّمۡ
يَفۡعَلۡ
مَآ
ءَامُرُهُۥ
لَيُسۡجَنَنَّ
وَلَيَكُونٗا
مِّنَ
ٱلصَّٰغِرِينَ
٣٢
[32] นางกล่าวว่า นั่นคือสิ่งที่พวกเธอประณามฉันเกี่ยวกับเขาและแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขาแต่เขาขัดขวางอย่างแข็งขัน และหากเขาไม่ปฏิบัติตามที่ฉันสั่งเขา แน่นอนเขาจะถูกจำคุกและจะอยู่ในหมู่ผู้ยอมจำนน
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العربية
Al-Sa'di
Когда знатные женщины убедились во внешней красоте Йусуфа и выразили свое восхищение, жена визиря фактически оправдалась перед ними. И тогда она решила рассказать женщинам о его духовной красоте и совершенном целомудрии. Она призналась в том, что испытывает к нему страстную любовь, и не думала о последствиях своего признания, потому что женщины уже перестали упрекать ее за содеянное. Она рассказала им о том, что пыталась соблазнить Йусуфа, но он отказался выполнить ее желание. При этом она не скрывала, что будет и впредь добиваться его любви, потому что с каждым часом ее чувства к нему и желание добиться его становились сильнее. В присутствии знатных женщин города она пригрозила Йусуфу, что заточит его в темницу, если он отвергнет ее любовь. Посредством таких угроз она пыталась добиться своей цели, но Йусуф прибег к покровительству своего Господа и попросил защитить его от козней женщин.