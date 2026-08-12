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ตัฟซีร: Yusuf 12:32
Yusuf
32
12:32
قالت فذالكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٣٢
قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِى فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ فَٱسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَآ ءَامُرُهُۥ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًۭا مِّنَ ٱلصَّـٰغِرِينَ ٣٢
قَالَتۡ
فَذَٰلِكُنَّ
ٱلَّذِي
لُمۡتُنَّنِي
فِيهِۖ
وَلَقَدۡ
رَٰوَدتُّهُۥ
عَن
نَّفۡسِهِۦ
فَٱسۡتَعۡصَمَۖ
وَلَئِن
لَّمۡ
يَفۡعَلۡ
مَآ
ءَامُرُهُۥ
لَيُسۡجَنَنَّ
وَلَيَكُونٗا
مِّنَ
ٱلصَّٰغِرِينَ
٣٢
[32] นางกล่าวว่า นั่นคือสิ่งที่พวกเธอประณามฉันเกี่ยวกับเขาและแน่นอนฉันได้ยั่วยวนเขาแต่เขาขัดขวางอย่างแข็งขัน และหากเขาไม่ปฏิบัติตามที่ฉันสั่งเขา แน่นอนเขาจะถูกจำคุกและจะอยู่ในหมู่ผู้ยอมจำนน
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ
] ئافرهتهكه وتی: ئا ئهمه ئهو كوڕهیه كه ئێوه لۆمهتان كردم لهسهری [
وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ
] وه دانى پێدا دهنێت كه من داوام لێ كرد كه بێت لهگهڵمدا كاری خراپه بكات بهڵام ئهو خۆی پاراست وه كاری خراپی لهگهڵمدا نهكرد (ئهمه شایهتیدانه بۆ پاكێتى یوسف لهلایهن ئافرهتهكهوه) [
وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ
] وه دووباره داوای ئهوهی لێ ئهكهم ئهگهر ئهنجامی نهدات لهگهڵمدا ئهبێ بیخهمه سجنهوه [
وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ (٣٢)
] وه ئهبێ زهلیل و ڕیسوا ببێ لهناو سجندا.