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Yusuf
20
12:20
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ٢٠
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۭ بَخْسٍۢ دَرَٰهِمَ مَعْدُودَةٍۢ وَكَانُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلزَّٰهِدِينَ ٢٠
وَشَرَوۡهُ
بِثَمَنِۭ
بَخۡسٖ
دَرَٰهِمَ
مَعۡدُودَةٖ
وَكَانُواْ
فِيهِ
مِنَ
ٱلزَّٰهِدِينَ
٢٠
[20] และพวกเขาได้ขายเขาด้วยราคาถูก นับได้ไม่กี่ดิรฮัม และพวกเขาเป็นผู้มักน้อย
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Al-Sa'di
Йусуф оставался в колодце до тех пор, пока к колодцу не подошел караван, отправляющийся в Египет. Люди отправили к колодцу водоноса, который обычно шел впереди каравана, искал в темноте колодцы, определял их глубину и делал необходимые приготовления. Он бросил в колодец ведро, за которое зацепился Йусуф. Когда же водонос вытянул ведро из колодца, то увидел мальчика и воскликнул: «Вот радость! Я обнаружил славного мальчика!» Братья Йусуфа находились поблизости, и караванщики купили у них мальчика за ничтожную цену, заплатив за него всего несколько дирхемов. Братья не потребовали за него большую плату, потому что их единственной целью было разлучить Йусуфа с отцом. Они не желали нажиться на торговле своим братом. Очевидно, когда караванщики обнаружили мальчика в колодце, они решили спрятать его и увезти в Египет вместе с остальными товарами. Тогда к ним пришли братья Йусуфа и назвались хозяевами этого мальчика. Они заявили, что он бежал от них, и караванщики решили выкупить у них мальчика. Они потребовали за него ничтожную цену, но взяли с караванщиков обещание, что они не позволят Йусуфу сбежать. А лучше всего об этом известно Аллаху.