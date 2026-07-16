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Yusuf
18
12:18
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ١٨
وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمٍۢ كَذِبٍۢ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌۭ ۖ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١٨
وَجَآءُو
عَلَىٰ
قَمِيصِهِۦ
بِدَمٖ
كَذِبٖۚ
قَالَ
بَلۡ
سَوَّلَتۡ
لَكُمۡ
أَنفُسُكُمۡ
أَمۡرٗاۖ
فَصَبۡرٞ
جَمِيلٞۖ
وَٱللَّهُ
ٱلۡمُسۡتَعَانُ
عَلَىٰ
مَا
تَصِفُونَ
١٨
[18] และพวกเขาได้นำเสื้อของเขามา มีเลือดปลอมติดอยู่แต่ว่าพวกเจ้าได้แต่งเรื่องขึ้นเพื่อพวกเจ้า ดังนั้น การอดทนเป็นสิ่งที่ดีและอัลลอฮทรงเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวอ้าง
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Al-Sa'di
คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 12:18 ถึง 12:19
В подтверждение своих слов братья показали отцу рубашку Йусуфа, на которой была кровь. Они пытались убедить его в том, что волк действительно растерзал их младшего брата, однако Йакуб не поверил им. Он видел взаимоотношения между братьями и знал о видении, которое приснилось Йусуфу. Все это давало ему основания не верить словам сыновей. Он сказал: «Вы решили разлучить меня с Йусуфом, и этот ужасный поступок показался вам привлекательным. Я постараюсь выполнить свой долг, проявить прекрасное терпение и пройти через это испытание. Я не стану сетовать на судьбу и жаловаться людям. Я не надеюсь на самого себя и буду усердно молить Аллаха о помощи». Пророк Йакуб сдержал данное обещание и жаловался на трудности только Всевышнему Создателю, потому что подобные жалобы не противоречат терпению и выдержке. Воистину, пророки всегда сдерживали свои обещания.