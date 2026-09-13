﴿حَتَّىٰۤ﴾ غَايَة لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ {وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالࣰا} أَيْ فَتَرَاخَى نَصْرهمْ حتى ﴿إِذَا ٱسۡتَیۡـَٔسَ﴾ يَئِسَ ﴿ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوۤا۟﴾ أَيْقَنَ الرُّسُل ﴿أَنَّهُمۡ قَدۡ كُذِّبُوا۟﴾ بِالتَّشْدِيدِ تَكْذِيبًا لَا إيمَان بَعْده وَالتَّخْفِيف أَيْ ظَنَّ الْأُمَم أَنَّ الرُّسُل أُخْلِفُوا مَا وُعِدُوا بِهِ مِنْ النَّصْر ﴿جَاۤءَهُمۡ نَصۡرُنَا فَنُجِّیَ﴾ بِنُونَيْنِ مُشَدَّدًا وَمُخَفَّفًا وَبِنُونٍ مُشَدَّدًا مَاضٍ ﴿مَن نَّشَاۤءُۖ وَلَا یُرَدُّ بَأۡسُنَا﴾ عَذَابنَا ﴿عَنِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡمُجۡرِمِینَ ١١٠﴾ الْمُشْرِكِينَ