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Tafsir Fathul Majid ตัฟซีร์: Ya-Sin อายาห์ 82
Ya-Sin
82
36:82
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
ﲹ
أَمۡرُهُۥٓ
ﲺ
إِذَآ
ﲻ
أَرَادَ
ﲼ
شَيۡـًٔا
ﲽ
أَن
ﲾ
يَقُولَ
ﲿ
لَهُۥ
ﳀ
كُن
ﳁ
فَيَكُونُ
ﳂ
٨٢
ﳃ
[82] แท้จริงพระบัญชาของพระองค์ เมื่อทรงประสงค์สิ่งใด พระองค์ก็จะตรัสแก่มันว่า จงเป็น แล้วมันก็จะเป็นขึ้นมา
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Tafsir Fathul Majid
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