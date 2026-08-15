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ตัฟซีร: Taha 20:99
Taha
99
20:99
كذالك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا ٩٩
كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًۭا ٩٩
كَذَٰلِكَ
نَقُصُّ
عَلَيۡكَ
مِنۡ
أَنۢبَآءِ
مَا
قَدۡ
سَبَقَۚ
وَقَدۡ
ءَاتَيۡنَٰكَ
مِن
لَّدُنَّا
ذِكۡرٗا
٩٩
[99] เช่นนี้แหละ เราได้บอกเล่าข่าวคราวที่ได้เกิดขึ้นแต่กาลก่อนแก่เจ้า และแน่นอน เราได้ให้ข้อเตือนสติ จากเราแก่เจ้า
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿كَذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ كَمَا قَصَصْنَا عَلَيْك يَا مُحَمَّد هَذِهِ الْقِصَّة ﴿نَقُصُّ عَلَیۡكَ مِنۡ أَنۢبَاۤءِ﴾ أَخْبَار ﴿مَا قَدۡ سَبَقَۚ﴾ مِنْ الْأُمَم ﴿وَقَدۡ ءَاتَیۡنَـٰكَ﴾ أَعْطَيْنَاك ﴿مِن لَّدُنَّا﴾ مِنْ عِنْدنَا ﴿ذِكۡرࣰا ٩٩﴾ قُرْآنًا