ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Taha 20:96
Taha
96
20:96
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذالك سولت لي نفسي ٩٦
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا۟ بِهِۦ فَقَبَضْتُ قَبْضَةًۭ مِّنْ أَثَرِ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِى نَفْسِى ٩٦
قَالَ
بَصُرۡتُ
بِمَا
لَمۡ
يَبۡصُرُواْ
بِهِۦ
فَقَبَضۡتُ
قَبۡضَةٗ
مِّنۡ
أَثَرِ
ٱلرَّسُولِ
فَنَبَذۡتُهَا
وَكَذَٰلِكَ
سَوَّلَتۡ
لِي
نَفۡسِي
٩٦
[96] เขากล่าวว่า ฉันเห็นในสิ่งที่พวกเขามองไม่เห็น ดังนั้น ฉันจึงกำเอากอบหนึ่งจากรอยของร่อซู้ล (หมายถึงญิบรีล) แล้วฉันได้โยนมันลงไปและเช่นนั้นแหละจิตใจของฉันได้เห็นดีเห็นงาม
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ
] (سامیرى) وتی: ئهوهی من بینیومه ئهوان نهیانبینیوه كه جبریلی بینیوه لهسهر ئهسپهكهی [
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ
] وه مشتێك له شوێنهواری شوێن پێی ئهسپهكهی جبریلی ههڵگرتووه [
فَنَبَذْتُهَا
] وه فڕێم دایه سهر ئهو ئاڵتوونه كه تاوابۆوه لهسهر شێوهی گوێلك [
وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (٩٦)
] كه بیوتایه ببه به ههر شتێك دهبووه ئهو شته، یاخود وتراوه ههڵی داوهته سهر ههر شتێكی بێ گیان وای لێ هاتووه تا گیان و ڕۆح ئهچووه بهری و زیندوو ئهبۆوه، وه نهفسیشم ئهم شتهی بۆ ڕازاندمهوه.