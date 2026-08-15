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ตัฟซีร: Taha 20:91
Taha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
لَن
نَّبۡرَحَ
عَلَيۡهِ
عَٰكِفِينَ
حَتَّىٰ
يَرۡجِعَ
إِلَيۡنَا
مُوسَىٰ
٩١
[91] พวกเขากล่าวว่า เรายังคงจะบูชามันโดยจะจงรักภักดี (ต่อมัน) จนกว่ามูซาจะกลับมาหาพวกเรา
ตัฟซีร
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กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قَالُوا۟ لَن نَّبۡرَحَ﴾ نَزَال ﴿عَلَیۡهِ عَـٰكِفِینَ﴾ عَلَى عبادته مقيمين ﴿حَتَّىٰ یَرۡجِعَ إِلَیۡنَا مُوسَىٰ ٩١﴾