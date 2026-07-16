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Taha
54
20:54
كلوا وارعوا انعامكم ان في ذالك لايات لاولي النهى ٥٤
كُلُوا۟ وَٱرْعَوْا۟ أَنْعَـٰمَكُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ٥٤
كُلُواْ
وَٱرۡعَوۡاْ
أَنۡعَٰمَكُمۡۚ
إِنَّ
فِي
ذَٰلِكَ
لَأٓيَٰتٖ
لِّأُوْلِي
ٱلنُّهَىٰ
٥٤
[54] พวกเจ้าจงกิน และจงเลี้ยงปศุสัตว์ของพวกเจ้า แท้จริงในการนั้น แน่นอน ย่อมเป็นสัญญาณมากมายสำหรับปัญญาชน
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Этими словами Всевышний напомнил людям о Своей милости по отношению к ним. Из них также следует, что разрешается употреблять в пищу все растения, кроме тех, которые приносят вред. К ним относятся, например, ядовитые растения, употреблять в пищу которые запрещено. Все это является знамением для благоразумных и рассудительных людей, и это знамение свидетельствует о безграничной добродетели, всеобъемлющей милости и совершенной заботе Аллаха о Своих творениях. Он один является Достохвальным Властелином и Господом Богом. Он один одаряет Своих рабов многочисленными щедротами, и поэтому только Он заслуживает поклонения, восхваления и прославления. Он властен над всем сущим. Он без труда воскрешает безжизненную землю и без труда воскресит усопших людей. Однако понять это дано только тем, кто обладает разумом. Такие люди размышляют над знамениями своего Господа и извлекают из этого пользу. Что же касается всех остальных, то они подобны скотине, которая не способна размышлять над Божьими дарами и не задумывается над их смыслом. Уделом таких людей является удел скота - они едят и пьют, в то время как их сердца пренебрегают истиной, а их тела отворачиваются от нее. Всевышний сказал: «Как же много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят и отворачиваются» (12:105).