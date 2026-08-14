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ตัฟซีร: Taha 20:50
Taha
50
20:50
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥٠
قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠
قَالَ
رَبُّنَا
ٱلَّذِيٓ
أَعۡطَىٰ
كُلَّ
شَيۡءٍ
خَلۡقَهُۥ
ثُمَّ
هَدَىٰ
٥٠
[50] มูซากล่าวว่า พระเจ้าของเราคือ ผุ้ทรงประทานทุกอย่างแก่สิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง แล้วพระองค์ก็ทรงชี้แนะแนวทางให้
ตัฟซีร
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บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Al-Sa'di
Вопрос Фараона был преисполнен неверия, а ответ Мусы был ясен и убедителен. Он сказал, что верит в Господа, который сотворил все сущее и придал своим творениям соответствующее обличие. Среди этих творений есть создания больших, малых и средних размеров, и все они обладают самыми различными качествами. Аллах указал им путь к тому, для чего они появились на свет, и свидетельства этого совершенного руководства можно наблюдать в каждом творении. Каждое творение стремится получить благо, ради которого оно было создано, и избежать зла, которое может постигнуть его. Так поступают даже животные, которых Аллах наделил разумом, достаточным для достижения этой цели. Этот аят похож на следующее откровение: «Который превосходно создал все, что сотворил» (32:7). Он сотворил все сущее и придал своим творениям облик, который настолько прекрасен, что человеческие умы не в состоянии придумать нечто более совершенное. Он также научил Свои творения тому, что может принести им пользу. А это значит, что только Он является Истинным Господом, и отрицание Его является отрицанием самого очевидного. Поступая так, человек провозглашает величайшую ложь, и если сравнить неверие в Господа миров с отрицанием очевидной истины, то оно окажется намного чудовищнее его. Фараон не смог возразить на неопровержимый довод Мусы и решил уклониться от темы и перевести беседу в шумный спор.