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ตัฟซีร: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
عَلَىٰ
مَا
يَقُولُونَ
وَسَبِّحۡ
بِحَمۡدِ
رَبِّكَ
قَبۡلَ
طُلُوعِ
ٱلشَّمۡسِ
وَقَبۡلَ
غُرُوبِهَاۖ
وَمِنۡ
ءَانَآيِٕ
ٱلَّيۡلِ
فَسَبِّحۡ
وَأَطۡرَافَ
ٱلنَّهَارِ
لَعَلَّكَ
تَرۡضَىٰ
١٣٠
[130] ดังนั้น เจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขากล่าวร้าย และจงแซ่ซร้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของเจ้า ก่อนตะวันขึ้นและก่อนตะวันลับลงไป และส่วนหนึ่งจากเวลากลางคืน ก็จงแซ่ซร้องสดุดีและปลายช่วงของเวลากลางวัน เพื่อเจ้าจะได้พออกพอใจ
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- تۆ ئارام بگره لهسهر ئهو ههموو قسه پووچهڵانهی كه به تۆی ئهڵێن كه ئهڵێن جادووگهرهو درۆزنهو شاعیره [
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
] وه تۆ تهسبیحاتی خوای گهوره بكه، یاخود نوێژ بكه پێش خۆر كهوتن كه نوێژی بهیانییه [
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
] وه پێش خۆر ئاوابوون كه نوێژی عهصره [
وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ
] وه له كاتی شهویشدا كه نوێژی عیشایه نوێژ بكه [
وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
] وه ئهمسهرو ئهوسهری ڕۆژیش كه مهغریب و نیوهڕۆیه [
لَعَلَّكَ تَرْضَى (١٣٠)
] بهڵكو ئهوهنده عیبادهتی خوای گهوره بكهی تا ڕهزامهندی خوای گهوره بهدهست بێنی.