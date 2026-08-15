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ตัฟซีร: Taha 20:114
Taha
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ٱللَّهُ
ٱلۡمَلِكُ
ٱلۡحَقُّۗ
وَلَا
تَعۡجَلۡ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
مِن
قَبۡلِ
أَن
يُقۡضَىٰٓ
إِلَيۡكَ
وَحۡيُهُۥۖ
وَقُل
رَّبِّ
زِدۡنِي
عِلۡمٗا
١١٤
[114] ดังนั้น อัลลอฮฺคือพระผู้ทรงสูงส่งยิ่ง พระผู้ทรงอำนาจอันแท้จริง และเจ้าอย่ารีบเร่งในการอ่านอัลกุรอาน ก่อนที่วะฮีย์ของพระองค์จะจบลง และจงกล่าวเถิด ข้าแต่พระเจ้าของข้า พระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าพระองค์ด้วย
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ
] خوای گهوره الله مهلیك و پاشایهكی حهقه پاك و بهرزو بڵنده له زات و سیفات و كرداریدا [
وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پهله مهكه له وهرگرتنی قورئان پێش ئهوهی كه وهحیهكه به تۆ بگات، سهرهتا جبریل وهحی ئههێنا پێش ئهوهی تهواو بێ پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- له دوایهوه ئهیووتهوه [
وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (١١٤)
] ئهوه تۆ بڵێ: ئهی پهروهردگار زانیاریم زیاد بكه، (فهرمانى پێنهكرد به داواكردنى زیادكردنى دونیا، بهڵكو زیاد كردنى زانست و زانیارى، بۆیه تا وهفاتى فهرموو زانیارى له زیاد بووندا بوو، ئهمهیش بێنرخى دونیاو بهرزى پلهوپایهى زانست دهردهخات).