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ตัฟซีร: Taha 20:111
Taha
111
20:111
۞ وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ١١١
۞ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىِّ ٱلْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًۭا ١١١
۞ وَعَنَتِ
ٱلۡوُجُوهُ
لِلۡحَيِّ
ٱلۡقَيُّومِۖ
وَقَدۡ
خَابَ
مَنۡ
حَمَلَ
ظُلۡمٗا
١١١
[111] และใบหน้าทั้งหลายได้สยบลงต่อพระผู้ทรงเป็นอยู่เสมอ พระผู้ทรงอมตะ และแน่นอน ผู้ที่แบกเอาความอธรรมไว้ (ชิริก) ต้องประสบกับการขาดทุนอย่างแน่นอน
ตัฟซีร
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หะดีษ
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَعَنَتِ ٱلۡوُجُوهُ﴾ خَضَعَتْ ﴿لِلۡحَیِّ ٱلۡقَیُّومِۖ﴾ أَيْ اللَّه ﴿وَقَدۡ خَابَ﴾ خَسِرَ ﴿مَنۡ حَمَلَ ظُلۡمࣰا ١١١﴾ أَيْ شركا