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ตัฟซีร: Taha 20:110
Taha
110
20:110
يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ١١٠
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِۦ عِلْمًۭا ١١٠
يَعۡلَمُ
مَا
بَيۡنَ
أَيۡدِيهِمۡ
وَمَا
خَلۡفَهُمۡ
وَلَا
يُحِيطُونَ
بِهِۦ
عِلۡمٗا
١١٠
[110] พระองค์ทรงรอบรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ข้างหน้าพวกเขา และสิ่งต่าง ๆที่อยู่ลับหลังพวกเขา และความรู้ของพวกเขาไม่อาจจะเท่าเทียมความรู้ของพระองค์ได้
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คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 20:109 ถึง 20:111
Никто не сможет заступиться за людей перед Аллахом, кроме тех, кому Аллах позволит ходатайствовать. Этими заступниками будут пророки и посланники, а также другие приближенные рабы. И заступаться они будут только за тех, кто искренне исповедовал правую веру и снискал благоволение Аллаха. Если же эти условия не будут выполнены, то никто не сможет ходатайствовать перед Аллахом за других.