ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
ตัฟซีร: Taha 20:109
Taha
109
20:109
يوميذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمان ورضي له قولا ١٠٩
يَوْمَئِذٍۢ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَـٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًۭا ١٠٩
يَوۡمَئِذٖ
لَّا
تَنفَعُ
ٱلشَّفَٰعَةُ
إِلَّا
مَنۡ
أَذِنَ
لَهُ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
وَرَضِيَ
لَهُۥ
قَوۡلٗا
١٠٩
[109] วันนั้น การชะฟาอะฮฺจะไม่เกิดประโยชน์อันใด นอกจากผู้ที่พระผู้ทรงกรุณาปรานีทรงอนุญาตแก่เขา และพระองค์ทรงพอพระทัยในคำพูดของเขาเท่านั้น
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ
] لهو ڕۆژهدا كه رۆژى قیامهته كهس ناتوانێ شهفاعهت بكات و شهفاعهت و تكا سوودی نیه لاى خواى گهوره [
إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٩)
] ئیلا ئهگهر كهسێك كه خوای گهوره ئیزنی پێدابێت كه شهفاعهت بكات، وه ڕازیش بێ به قسهی، واته: ئههلی تهوحید بووبێت ئهو كهسهی كه شهفاعهتی بۆ ئهكرێ و ئهوهشی شهفاعهتكاره ئهبێ ئههلی تهوحید بن (كهواته دهبێت داواى شهفاعهت تهنها له خواى گهوره بكرێت، چونكه تهنها به دهستى ئهوه).