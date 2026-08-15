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ตัฟซีร: Taha 20:107
Taha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
تَرَىٰ
فِيهَا
عِوَجٗا
وَلَآ
أَمۡتٗا
١٠٧
[107] สูเจ้าจะไม่เห็น ณ ที่นั้น ที่ลุ่มและที่ดอน
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หะดีษ
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Tafsir Ahsanul Bayaan
যাতে তুমি উঁচু-নীচু দেখবে না।’