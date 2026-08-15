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ตัฟซีร: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
قَاعٗا
صَفۡصَفٗا
١٠٦
[106] แล้วจะทรงปล่อยให้มันเป็นที่ราบโล่งเตียน (ไม่มีต้นไม้และสิ่งก่อสร้าง)
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (١٠٦)
] خوای گهوره ئهو زهویه وا لێ ئهكات ههر ههمووی ئهبێته زهویهكی لووس هیچ ڕووهك و خانوویهكی تیا نهبێت و ههمووی ڕێك و صاف ئهبێ.