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ตัฟซีร: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
عَنِ
ٱلۡجِبَالِ
فَقُلۡ
يَنسِفُهَا
رَبِّي
نَسۡفٗا
١٠٥
[105] และพวกเขาจะถามเจ้าเกี่ยวกับภูเขา จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พระเจ้าของฉันจะทรงทำให้มันแตกออกเป็นผุยผง
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คุณกำลังอ่านตัฟซีร สำหรับกลุ่มอายะห์ที่ 20:104 ถึง 20:106
Когда ангел подует в Рог, и люди выйдут из могил, каждый из них займет свое место. Богобоязненные праведники будут собраны перед Милостивым Аллахом почтенной делегацией, а грешники изменятся в облике до неузнаваемости. От страха, переживаний и невыносимой жажды они посинеют. Они будут переговариваться друг с другом шепотом о том, какой короткой была мирская жизнь и как быстро наступило воскрешение. Одни грешники скажут: «Мы не прожили на земле и десяти дней». Другие нечестивцы станут утверждать иное, но Аллаху будет прекрасно известно, о чем именно они будут шептаться. Он услышит, как самый справедливый и самый точный из грешников скажет, что они пробыли на земле менее одного дня. Все это означает, что неверные станут сильно сожалеть о том, что они потеряли прожитую ими короткую жизнь. Они заблуждались и пренебрегали истиной, отворачивались от всего, что могло принести им пользу, и устремлялись к тому, что обрекало их на страдания. И вот наступило время возмездия, и исполнилось обещание Господне. И неверным остается только сожалеть о содеянном и призывать собственную погибель. Это откровение похоже на следующий аят: «Аллах скажет: “Сколько лет вы пробыли на земле?” Они скажут: “Мы пробыли день или часть дня. Лучше спроси тех, кто вел счет”. Он скажет: “Вы пробыли немного, если бы вы только знали. Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?”» (23:112–115). Затем Всевышний Аллах поведал об ужасах Судного дня, когда Вселенная начнет сотрясаться, а все сущее придет в волнение. Он сказал: