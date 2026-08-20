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Tiếng Việt
ตัฟซีร: Sad 38:55
Sad
55
38:55
هاذا وان للطاغين لشر ماب ٥٥
هَـٰذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّـٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍۢ ٥٥
هَٰذَاۚ
وَإِنَّ
لِلطَّٰغِينَ
لَشَرَّ
مَـَٔابٖ
٥٥
[55] ดังนั้น และแท้จริงสำหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้น แน่นอนทางกลับ (ของพวกเขา) ย่อมเลวจริง ๆ
ตัฟซีร
ชั้นต่างๆ
บทเรียน
ภาพสะท้อน
คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ هَذَا }
الجزاء للمتقين ما وصفناه
{ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ }
أي: المتجاوزين للحد في الكفر والمعاصي
{ لَشَرَّ مَآبٍ }
أي: لشر مرجع ومنقلب.