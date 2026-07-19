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Sad
46
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦
إِنَّآ
أَخۡلَصۡنَٰهُم
بِخَالِصَةٖ
ذِكۡرَى
ٱلدَّارِ
٤٦
[46] เราได้เลือกพวกเขา โดยเฉพาะเพื่อเตือนให้รำลึกถึงปรโลก
ตัฟซีร
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บทเรียน
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คำตอบ
กิรอต
หะดีษ
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
] وه ئهمانمان تایبهت كردووه بهوهی كه بیریان لای دونیا نهبووه بهڵكو تایبهت یادی قیامهتیان كردۆتهوهو كاریان بۆ قیامهت كردووهو خۆشهویستى دونیامان له دڵیان دهركردووهو خۆشهویستى قیامهت و بهههشتمان خستۆته دڵیانهوه.